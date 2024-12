Via Fagioli per l’ex Inter, la Juve piazza il colpaccio

La Juventus ha messo nel mirino un ex Inter in vista del mercato di gennaio ed è disposta a cedere Nicolò Fagioli per chiudere il colpo.

Gennaio si avvicina e con esso anche la sessione di calciomercato invernale che vedrà la Juventus di sicuro protagonista in sede di trattative sia per quello che riguarda le operazioni in entrata che quelle in uscita.

I tanti infortuni che hanno colpito la Juventus in questa prima parte di stagione costringeranno i bianconeri a tornare sul mercato in vista della sessione invernale di trattative. La difesa andrà ritoccata necessariamente considerato il fatto che Bremer e Cabal non torneranno a disposizione durante questa stagione. Non è però da escludere anche un colpo a centrocampo con Nicolò Fagioli che potrebbe salutare i bianconeri a gennaio permettendo al club di fare cassa e puntare su un altro mediano.

Juventus, Fagioli può partire: i bianconeri un ex calciatore dell’Inter

Nome nuovo per il mercato della Juventus in vista di gennaio con i bianconeri che hanno messo nel mirino Cesare Casadei, centrocampista del Chelsea con un passato nelle giovanili dell’Inter. Classe 2003, il mediano potrebbe arrivare in bianconero in caso di cessione di Nicolò Fagioli.

La prima parte di stagione di Nicolò Fagioli non è stata di certo esaltante con il classe 2001 che ha perso continuità con la maglia bianconera. Thiago Motta al momento non lo vede come titolare della sua Juventus e potrebbe dare l’ok alla sua partenza in vista del mercato di gennaio. Gli estimatori non mancano di certo con il centrocampista che piace sia in Francia che in Inghilterra.

Marsiglia e Monaco si sono fatte avanti per Fagioli così come alcuni club di Premier League che hanno effettuato sondaggi in casa Juventus. Nel caso in cui dovesse giungere un’offerta intorno ai 20 milioni di euro, la Juve potrebbe dare l’ok alla sua partenza per poi reinvestire con un colpo in difesa, il reparto che più di tutti necessita di ritocchi in vista della seconda parte di stagione.

A centrocampo, il posto di Fagioli potrebbe diventare di Cesare Casadei. Il centrocampista del Chelsea fatica a trovare spazio alla corte di Maresca e potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto in bianconero. Il giocatore ex Inter ha affermato di non voler partire nuovamente in prestito come accaduto nelle ultime due stagioni ma la chiamata della Juventus potrebbe fargli cambiare idea.