Formazioni ufficiali Juventus-Manchester City: Thiago Motta non ‘perdona’

Formazioni ufficiali Juventus-Manchester City: ecco le scelte di Thiago Motta e Guardiola in vista del match di questa sera

Tra poco torna in campo la Juventus dopo il pareggio di sabato scorso contro il Bologna e lo fa contro un avversario in una profonda crisi che, però, sappiamo benissimo quanto è forte. E siccome le qualità vanno oltre il normale, il City si può tirare fuori dalla situazione da un momento all’altro.

Thiago Motta, così come tutti i tifosi della Juventus, spera invece che il problema mentale, perché di questo evidentemente si tratta, che ha colpito gli inglesi nell’ultimo mese e mezzo, possa continuare almeno fino a stasera. Sarà un match difficilissimo, lo sappiamo, ma che mette in palio dei punti pesantissimi per il cammino europeo. La Juve, che al momento è dentro le squadre che andrebbero a fare i playoff, con una vittoria potrebbe tenere vive le speranze di un passaggio del turno senza passare dagli spareggi. Un sogno vero e proprio e una vittoria potrebbe anche dare uno slancio diverso alla stagione. Vedremo quello che succederà questa sera, intanto ecco le scelte dei tecnici.

Formazioni ufficiali Juventus-Manchester City, le scelte di Motta

Beh, di scelte Motta visti i continui infortuni che hanno colpito la squadra fino al momento ne avrebbe potute fare poche. C’è la notizia, però, che è quella relativa a Vlahovic che per la seconda volta di fila torna a guidare l’attacco. Il problema fisico del serbo è alle spalle, e si spera che possa mettersi lui sulle spalle, l’attacco bianconero. Dimenticando, anche, le continue voci sul suo addio che si potrebbe consumare anche a gennaio.

Detto questo, ecco le scelte ufficiali sia di Motta che di Guardiola:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio, Savona, Gatti, Kalulu, Danilo, Thuram, Locatelli, Conceicao, Koopmeiners, Yildiz, Vlahovic