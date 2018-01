Sarà la Juventus di Massimiliano Allegri a chiudere il primo turno del girone di ritorno di Serie A. Trasferta a Cagliari per i bianconeri, che hanno inaugurato il 2018 eliminando dalla Coppa Italia il Torino, qualificandosi così per la doppia semifinale contro l’Atalanta di Gasperini. Nel pomeriggio intanto tramite il proprio sito ufficiale la Juventus ha diramato l’elenco dei convocati: “Sono 20 gli uomini a disposizione di Massimiliano Allegri per la sfida contro il Cagliari, prima gara del girone di ritorno, in programma sabato 6 gennaio alle 20.45 alla Sardegna Arena.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Loria.

Difensori: Chiellini, Benatia, Alex Sandro, Barzagli, Asamoah, Rugani, Lichtsteiner.

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Matuidi, Sturaro, Bentancur.

Attaccanti: Higuaín, Dybala, Douglas Costa, Mandzukic, Bernardeschi”.

Nell’elenco manca ancora una volta il centrocampista italiano Claudio Marchisio, che salterà dunque la trasferta in terra sarda.

Juventus, i tempi di recupero di Marchisio

Claudio Marchisio a Cagliari non ci sarà. Il centrocampista bianconero è uscito anzitempo nella gara contro il Torino di Coppa Italia, per un problema fisico rimediato intorno all’ora di gioco. Gli esami hanno emesso il proprio responso in merito all’infortunio del centrocampista bianconero. Ecco quanto svelato dal comunicato ufficiale della Juventus: “Tra i convocati non figura Claudio Marchisio, che durante il Derby di Coppa Italia ha riportato un trauma distrattivo agli adduttori della coscia sinistra. I tempi di recupero verranno valutati in in funzione dell’evoluzione clinica”.

Brutte notizie quindi per Massimiliano Allegri, che deve rinunciare ancora una volta al ‘Principino’ a causa dell’ennesimo problemino di natura fisica. Ancora nessuna notizia sul suo rientro.