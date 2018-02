La Juventus vivrà intensamente queste settimane. Domani sera allo Stadium ci sarà la sfida di andata degli ottavi di Champions League contro il Tottenham, poi il derby, la Lazio e nuovamente il Tottenham. Nella doppia sfida con gli inglesi, i bianconeri avranno la possibilità di valutare anche Christian Eriksen, venticinquenne trequartista danese. A riportare dell’interesse per il calciatore degli Spurs è stato il portale inglese ‘Liverpool Echo’. La stella degli inglesi ha un contratto che scadrà il 30 giugno 2020, e per il momento ancora non è arrivato il rinnovo. La Juventus potrebbe approfittare di eventuali malumori per fiondarsi sul calciatore nella prossima sessione di calciomercato. Ci sarà però da battere la concorrenza del Liverpool di Klopp. I Reds hanno infatti bisogno di sostituire Philippe Coutinho, ceduto al Barcellona a gennaio.

Calciomercato Juventus, Eriksen sulla scia di Dybala

Christian Eriksen è un talento puro. A soli 25 anni i suoi numeri sembrano quelli di un esperto veterano. Può essere schierato un po’ ovunque nella zona alta del centrocampo: fascia sinistra, destra e alle spalle degli attaccanti. Insomma, sarebbe l’ideale sostituto di Dybala. L’argentino è certamente più offensivo, e ha caratteristiche di gioco diverse, ma anche il nazionale danese è molto abile con la palla tra i piedi e in un eventuale 4-2-3-1 sarebbe perfetto. Se l’attaccante bianconero dovesse partire a fine stagione, con la pista Isco che è tramontata, Eriksen sarebbe tra i primi nomi in lista per sostituire il talento argentino. La stagione, però, è ancora lunga e ci sarà tempo per il calciomercato Juventus per fare le dovute valutazioni sul caso, a cominciare da domani sera.