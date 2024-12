Nessuno ha più paura della Juventus, Motta è nei guai

La Juventus e i suoi giocatori sono nei guai. Questa Juventus non fa più paura a nessuno, arriva l’annuncio che fa davvero tremare i tifosi

La Juventus sta attraversando un periodo delicato della propria stagione. I tanti infortuni fin qui arrivati hanno precluso alla squadra bianconera di poter competere, almeno per il momento, per l’altissima classifica. Diversi sono i problemi che Thiago Motta sta attraversando nella sua prima stagione a Torino.

La causa principale, ovviamente, sono i diversi KO che la Juve ha subito. C’è da dire che la squadra riesce comunque ad evitare le sconfitte, essendo fin qui l’unica imbattuta in campionato. Ma ci sono troppi pareggi a rovinare la media. Come si esce da questa pareggite acuta? Sicuramente facendo mercato, ed è questa la cosa principale sul quale sta per intervenire la società. In ogni caso c’è da lavorare molto anche per l’italo-brasiliano per far fronte ad una situazione che rischia di allontanare da tutti gli obiettivi stagionali Vlahovic e compagni.

Juve nei guai, non fa più paura! Arriva il clamoroso annuncio

Una situazione stagnante su cui sono intervenuti anche illustri ex, dicendo la propria sull’argomento. E che hanno lanciato un messaggio tanto preciso quanto sinistro, come ha fatto un nome non banale per il club bianconero come Alessandro Del Piero.

I problemi principali di questa Juve sono sicuramente di personalità e quella grande paura che da sempre faceva il solo nome dei bianconeri. Ogni volta che si giocava contro i piemontesi, gli avversari partivano psicologicamente sconfitti sapendo del duro impegno che li attendeva. Oggi tutti si giocano la partita consapevoli di poter fare risultato e quindi maggiormente motivati. Queste, in sintesi, le parole dell’ex capitano e bandiera che trovano riscontri nei fatti, rilasciate alla CBS.

“La Juventus è nei guai, stanno capitando tanti infortuni. L’ultimo è quello di Cambiaso, un brutto infortunio perché è un giocatore troppo importante per i bianconeri”. Poi l’ex attaccante entra nei dettagli sul perché la Juve è nei guai: “Le squadre si stanno sentendo a loro agio nel giocare contro di loro, credendo di poter vincere. Il vero problema è che le altre squadre non hanno paura ad affrontare la Juve e su questo Thiago Motta deve lavorare”, è il laconico commento di Alex. Di sicuro bisogna ritrovare tutti gli uomini a disposizione e, considerando come alcuni hanno già chiuso la stagione, si potrà avere una rosa a pieno organico solo dopo il mercato di gennaio specialmente in difesa e per il vice-Vlahovic.