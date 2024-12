35 milioni sul piatto e addio Vlahovic: si chiude in estate

Dusan Vlahovic via dalla Juventus, il prezzo è fatto: ecco la big che è pronta a scommettere sul serbo durante i mesi estivi

7 punti di distacco dall’Atalanta prima in Serie A ed una serie di infortuni che non stanno rendendo per niente facile la vita di Thiago Motta. Da Bremer a Cabal, i guai più pesanti sono arrivati in difesa.

Ed è proprio sulla difesa che nel mese di gennaio ha intenzione di lavorare con decisione Cristiano Giuntoli. Il dt bianconero lo ha ribadito più volte: serve un sostituto di Bremer al centro della retroguardia. Una retroguardia che sta facendo enorme fatica incassando troppe reti, per le ambizioni Scudetto che rimangono – comunque – vive e vegete. D’altro canto le voci di mercato in casa Juventus riguardano anche un altro settore.

L’attacco e la ricerca di un vice Vlahovic per le prime settimane del 2025: Milik non dà garanzie e così si cerca una punta di peso, in grado di non far rimpiangere – quando assente – il serbo. Proprio il nome di Vlahovic sta però affacciandosì come già accaduto nel recente passato tra quelli che potrebbero dire addio alla Juventus, al termine dell’attuale stagione. Ed uno scenario pazzesco rimane sullo sfondo.

Vlahovic in uscita: dalla Juve al ritorno di fiamma

C’è un club in particolare che parrebbe fortemente interessato alla firma di Dusan Vlahovic, in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Si tratta dell’Arsenal e non è una novità: i ‘Gunners’ furono già vicinissimo al nativo di Belgrado nel gennaio 2022.

Prima dell’approdo nella Torino bianconera per quasi 80 milioni di euro, l’Arsenal ha davvero fatto di tutto per convincere Vlahovic e la Fiorentina a dire sì alla sua proposta. Alla fine, però, a spuntarla fu la Juve che adesso sembra in procinto di separarsi dall’attaccante classe 2000. Il ritorno di fiamma dell’Arsenal, per l’estate 2025, non è affatto una sorpresa. Mikel Arteta stravede da sempre per Vlahovic e vorrebbe affidargli le chiavi dell’attacco: la proposta che arriverebbe da Londra oscilla intorno ai 35 milioni di euro. Una cifra decisamente inferiore a quelle ventilate in passato: il motivo è presto detto.

Con il contratto in scadenza con la Juventus il 30 giugno 2026, Vlahovic potrebbe liberarsi per molto meno del previsto: da Torino, però, c’è intenzione di provare a incassare il più possibile. La dirigenza bianconera ne chiederebbe almeno 40 di milioni per dire definitivamente sì alla partenza del serbo che, dunque, vivrebbe la sua prima grande avventura all’estero. Vlahovic, al netto di qualche acciacco di troppo, in questa prima parte di stagione ha praticamente sempre giocato.

17 apparizioni complessive, tra campionato e coppe, con 9 reti e 2 assist vincenti. Un bottino soddisfacente ma fino ad un certo punto. E così Cristiano Giuntoli può davvero pensare di dare il via ad una rivoluzione in attacco, a partire proprio dalla cessione estiva di Vlahovic. E con l’Arsenal alla finestra stavolta è tutto di nuovo possibile.