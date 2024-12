Vlahovic manda in delirio la Juve: il gesto è un segnale per il rinnovo

Vlahovic manda in delirio la Juventus. Adesso il rinnovo è sempre più vicino? Tutti i dettagli dell’accaduto.

Dusan Vlahovic continua a essere il protagonista indiscusso della Juventus, e il gol di ieri contro il Manchester City di Pep Guardiola ne è stata l’ennesima conferma. L’attaccante serbo ha siglato l’1-0 con una splendida rete, seguita poi dal raddoppio di Weston McKennie per il definitivo 2-0, regalando ai bianconeri una vittoria cruciale.

Dusan “ IO RESTO QUI” 😍 pic.twitter.com/vO3X7jtcWF — Mary Di Dio (@marydidio_) December 12, 2024

Ciò che ha colpito, oltre alla prestazione in campo, è stata l’esultanza di Vlahovic: il numero 9 ha indicato sé stesso e mimato un gesto chiaro verso i tifosi, come a dire: “Io rimango qui!”. Un messaggio forte e simbolico che alimenta le voci di un imminente rinnovo di contratto con la Juventus.

Rinnovo sempre più vicino per Dusan: “Io rimango qui”

La dirigenza bianconera, secondo indiscrezioni, sarebbe già al lavoro per blindare il bomber serbo, pilastro del progetto tecnico di Thiago Motta. Un eventuale prolungamento rappresenterebbe una dimostrazione della fiducia reciproca tra il giocatore e la società, e sancirebbe la sua volontà di diventare un simbolo della Vecchia Signora per molti anni a venire.

L’esultanza di Vlahovic ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi, che vedono in lui non solo un grande attaccante, ma anche un leader e un trascinatore. Il suo gesto è destinato a rimanere impresso nella mente dei supporters, in una notte magica che potrebbe segnare una svolta anche nelle trattative contrattuali.

Dusan Vlahovic rappresenta molto più di un semplice attaccante nella Juventus di oggi: è il perno attorno al quale ruota l’intero progetto tecnico. Con le sue prestazioni, gol e leadership, ha dimostrato di essere uno dei migliori centravanti a livello europeo, ma soprattutto una figura indispensabile per la crescita e il successo della squadra bianconera. Sul campo, Vlahovic è la punta di diamante di un attacco che si sta plasmando intorno alle sue caratteristiche. La sua abilità nel lavorare spalle alla porta, nel finalizzare con freddezza e nel creare spazi per i compagni lo rende fondamentale in qualsiasi sistema tattico, sia che si giochi in contropiede, sia che si cerchi di dominare la partita con il possesso palla. La connessione con i centrocampisti e gli esterni, rende Vlahovic l’epicentro del gioco offensivo della Juventus.