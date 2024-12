Blitz Juventus a Milano: Giuntoli non perde altro tempo

Blitz della Juventus a Milano. Giuntoli non perde più tempo, ecco il colpo in canna: tutti i dettagli dell’operazione.

La Juventus continua a monitorare con grande attenzione Andrija Maksimovic, trequartista serbo classe 2006 della Stella Rossa. Gli osservatori bianconeri, già presenti a San Siro in occasione della sfida contro l’Inter a inizio ottobre, sono tornati nello stesso stadio per seguire il giovane talento durante il match contro il Milan.

Maksimovic, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo, ha impressionato anche questa volta, dimostrando una maturità fuori dal comune per la sua età. Nel corso della prima ora di gioco, il trequartista è stato uno dei protagonisti della manovra offensiva della Stella Rossa. La sua vivacità e il coraggio nel fronteggiare il pressing alto dei rossoneri hanno messo in evidenza le sue qualità tecniche e caratteriali. Maksimovic è andato vicino al gol, mostrando un’ottima capacità di posizionamento e di lettura delle situazioni offensive.

Maksimovic alla Juventus: Giuntoli tenta il colpo

La Juventus, sempre attenta a investire sui giovani talenti, potrebbe decidere di affondare il colpo per assicurarsi le prestazioni di Maksimovic già nelle prossime sessioni di mercato. Il serbo rappresenta un profilo perfettamente in linea con la strategia di Cristiano Giuntoli, che punta a costruire una rosa competitiva per il futuro, valorizzando i migliori prospetti a livello internazionale.

Secondo quanto riportato da Mirko Di Natale, la presenza degli osservatori bianconeri a San Siro non è casuale, ma testimonia il forte interesse della Juventus nei confronti del giovane talento. Resta ora da capire se il club torinese avanzerà un’offerta concreta alla Stella Rossa o continuerà a monitorare il giocatore per valutarne ulteriormente la crescita.

Maksimovic potrebbe essere una pedina preziosa per il progetto bianconero, capace di portare qualità e freschezza nella trequarti, un ruolo chiave nello scacchiere di Thiago Motta. La Juventus, però, non è l’unica squadra interessata. Si parla infatti di un possibile interesse anche da parte di club di Premier League e Bundesliga, notoriamente rapidi nel chiudere operazioni per giovani promesse. Per questo motivo, i bianconeri dovranno muoversi con decisione se vorranno battere la concorrenza e portare Maksimovic a Torino.