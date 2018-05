21.00 – Fischio d’inizio per Juventus-Milan! Chi conquisterà la Tim Cup?

Juventus-Milan, primo tempo

3′ – Prima occasione per la Juventus: è Khedira a cogliere una palla in area nemica, ma il tiro verso la porta risulta troppo debole. Più wurstel e meno crauti.

8′ Attenti a quei due: Calhanoglu e Cutrone entrano pericolosamente nell’area. Buffon ci mette i pugni!

16′ – Dal piede della meraviglie al trio delle meraviglie: Costa – Asamoah e Dybala. Mancino che finisce di poco alla destra di Donnarumma.

30′ – Tra un bianconero che “perde palla” e l’altro, Suso spaventa Buffon con un mancino a giro. Il portierone juventino devia in angolo. Difesa assonnata.

36′ – Ci prova Mandzukic di testa. Il cranio sfondapetti del croato non riesce ad indirizzare con precisione la palla. Blocca Donnarumma, ma che brivido!

39′ – La difesa bianconera in letargo viene abbondantemente oltrepassata da Bonaventura. Tiro che supera la traversa! Paura per la Juventus!

46′ – Finisce qui un primo tempo decisamente equilibrato.

Juventus-Milan, secondo tempo

5′ – Un Bonaventura sempre più pericoloso si affaccia in area juventina con una palla rasoterra, ma nessuno raccoglie lo spunto. E menomale!

7′ – Douglas Costa innesca il gioco bianconero, scambia con Khedira, che passa a Dybala. Al diagonale dell’argentino si oppone Donnarumma, as always.

10′ – Dybala vs Donnarumma: il duello continua! Il numero 10 bianconero arriva alla conclusione dal limite ma il portiere rossonero si oppone.

11′ – La respinta di Dybala regala un calcio d’angolo alla Juventus. Sul tiro dalla bandierina ci mette la testa Benatia. La zuccata si rivela vincente e Donnarumma resta immobile! Rete! 1 a 0! Juventus in vantaggio!Benatia guadagna un altro anno alla Juventus: dopo l’errore su Koulibaly erano già pronte le sue valigie sull’uscio di Vinovo.

15′ – La rete bianconera ha scatenato ancora di più la voglia di rete di Dybala. L’attaccante juventino si infila tra Locatelli e Romagnoli fa partire un tiro-razzo che viene bloccato per l’ennesima volta da Donnarumma. L’argentino non riesce a passare!

16′ – Ci pensa lui a raddoppiare! L’uomo del momento, l’uomo di cui la Juventus non riesce più a fare a meno: Douglas Costa lascia partire un sinistro preciso dal limite che spiazza Donnarumma e colpisce proprio lì, tra le sue mani e il palo. 2 a 0! Doppio vantaggio bianconero. Ciao Leonardo, ciao.

18′ -Un’azione dietro l’altra per gli uomini di Allegri, sbloccati dal dominio. Ci riprova Douglas Costa, ma stavolta Donnarumma non si fa trovare impreparato e devia in angolo.

19′ – Ancora Juventus! In dieci minuti i bianconeri irretiscono la squadra di Gattuso, lasciando i tifosi di stucco. Benatia firma la doppietta personale approfittando di un angolo dalla sinistra e di un colpo di testa sbagliato di Mandzukic. Tap in e 3 a 0! Che dite? Tutti a casa?

27′ – Un timido tentativo del Milan: Kalinic salta Cuadrado e prova a servire qualcuno, ma la palla impatta sul piede di Matuidi e il tentativo si infrange sul palo!

30′ – E si cala il POKER! Davanti ad un Bonucci ammutolito, Kalinic devia sfortunatamente il corner di Pjanic e vede la palla finire dritta in rete. Nulla da fare per Donnarumma: è un 4-0 implacabile!

33′ – A chi gli dice vecchio lui risponde non una, ma due volte: prima sulla conclusione di Locatelli dal limite, poi sul tentativo di tap in sul primo palo di Borini. Buffon c’è e questa finale vuole vincerla!

Finisce qui. La Juventus batte, anzi distrugge il Milan. Caro Leo Bonucci, saremo noi ad alzarti la Coppa in faccia.

20.51 – Andrea Pirlo, l’ex in comune, tesimonial della Tim Cup, entra in campo con il trofeo. Entrambe le tifoserie lo accolgono con entusiasmo e affetto immutato.

20.27 – Entra in campo la Juve, tantissimi applausi.

20.23 – Lucas Biglia a JTV: “Speriamo che questo Juventus-Milan sia uno spettacolo per i tifosi. Io non sono al meglio anche se mi sento molto carico”.

20.20 – Milan in campo per la ricognizione.

20.14 – Altro giro nello spogliatoio bianconero…

20.08 – Canta Noemi all’Olimpico, mentre sta piovendo.

20.05 – Parla Cuadrado: “Siamo motivati, vogliamo la Coppa”.

20.00 – Entriamo in campo con la Juve…

19.54 – Juventus-Milan formazioni ufficiali: grossissima sorpresa tra i bianconeri.

19.50 – Juventus-Milan, le altre finali giocate in passato: c’è sempre stata oltranza, mai il fischio finale al 90′.

19.43 – Bianconeri arrivati allo stadio.

19.40 – Bonucci si presenta al centro del campo da solo, i tifosi della Juventus lo subissano di fischi e di cori non certo carini.

19.30 – Il Milan anticipa la Juve. I rossoneri sono giunti all’Olimpico.

19.20 – Pullman della Juventus che ha appena lasciato il suo albergo romano. Tra pochissimo l’arrivo all’Olimpico.

Qui Olimpico 🏟

19.00 – Benvenuti alla diretta testuale di Juventus-Milan. La vincente della sfida tra bianconeri e rossoneri alzerà al cielo la Coppa Italia 2017/2018. Per la squadra guidata da Massimiliano Allegri potrebbe essere il quarto trofeo consecutivo, un vero e proprio primato.

Alessandra Curcio