La Juventus ha iniziato il campionato nel migliore dei modi, con una vittoria, seppur sofferta e sudata contro il Chievo Verona allo stadio Bentegodi.

Sicuramente le gambe pesanti dalla preparazione atletica estiva e la fase di ambientamento per alcuni nuovi arrivati non hanno messo in evidenza tutto il potenziale della squadra bianconeri. Ma la Vecchia Signora è già pronta a scendere in campo per la seconda di campionato, e lo farà esordendo all’Allianz Stadium contro la Lazio, sabato alle ore 18.00.

Juventus, esordio stagionale all’Allianz Stadium

Quella contro i capitolini sarà una partita molto importante, non solo per i tre punti in palio, ma anche perchè si sfida una big della nostra Serie A come la Lazio di mister Simone Inzaghi. C’è grande attesa, ovviamente, per il debutto di Cristiano Ronaldo tra le mura amiche dell’Allianz Stadium, che naturalmente sarà gremito in ogni ordine di posto. Cresce la curiosità anche per ascoltare le parole di mister Allegri, il quale oggi parlerà alle ore 12.30 per la consueta conferenza stampa di vigilia. Tutti sperano di conoscere in anteprima la formazione anti Lazio, anche se molti pensano che a parte due tre titolari, mister Allegri potrebbe fare una sana pre-tattica e lasciare poche indicazioni ai giornalisti.

In merito alla formazione è trapelata qualche indiscrezione sui possibili 11 che verranno schierati da mister Allegri in vista della gara contro la Lazio. Proprio in conferenza si cercherà di capire se all’Allianz Stadium di Torino la Juventus potrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1 già visto a Verona contro il Chievo o ci sarà un cambio tattico e anche di interpreti. Di seguito sono riportate le probabili formazioni delle due squadre:

Probabile Formazione Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Douglas Costa; Ronaldo. Allenatore: M.Allegri

Probabile Formazione Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: S.Inzaghi

Allegri punta su Bernardeschi o Cuadrado?

La domanda del giorno sarà: Bernardeschi o Cuadrado? ma anche Khedira o Emre Can. Insomma il grande dubbio dovrebbe essere a centrocampo. Il tecnico toscano ha fatto capire che la presenza in campo di Cancelo porta a schierare un cursore di fascia bravo tatticamente come il colombiano, ma Bernardeschi da molte più alternative in fase di spinta. Pertanto bisognerà conoscere se Allegri vorrà fare gara d’attacco o di attesa.