Gol sotto gli occhi della Juve: il bomber di gennaio è bianconero

La Juventus è finita dritta sul nuovo bomber: ha fatto gol sotto gli occhi dei bianconeri, da gennaio può arrivare a Torino. Giuntoli gongola

AAA, attaccante cercasi. Non è una novità, infatti, come la Juve stia sondando diversi profili per rinforzare il proprio pacchetto avanzato con alcune situazioni da valutare. Prima di tutto la casella da riempire è quella del vice-Vlahovic, essendo fin qui Milik un oggetto misterioso. Non si sa ancora quando tornerà il polacco. Se la società in un primo momento voleva attendere l’ex Napoli, ora si sta convincendo settimana dopo settimana ad intervenire per prendere un bomber di scorta.

Attenzione però anche alla posizione dello stesso Vlahovic. Il serbo, infatti, continua a non trovare un accordo per il rinnovo e con l’attuale contratto in scadenza nel 2026 potrebbe arrivare presto il tempo dei saluti. Di sicuro l’addio si consumerà in estate se non dovesse arrivare entro luglio la fumata bianca, ma non è escluso che il serbo possa lasciare a gennaio in caso di offerta importante da qualche top club europeo. Gli estimatori non gli mancano.

Juve, arriva il bomber di gennaio: è già bianconero

Tirando le somme presto l’attacco della Juve potrebbe essere rivoluzionato sia per il bomber principale (Zirkzee o Osimhen in pole) sia per il suo vice, dando per scontato come il modulo scelto da Thiago Motta continui ad essere quello con una sola punta. C’è un attaccante, per gennaio, che i bianconeri stanno valutando attentamente e di recente hanno visionato da vicino.

Lunedì scorso, infatti, all'”U-Power Stadium” di Monza sono stati avvistati alcuni emissari della Juve per visionare un giocatore protagonista in Monza-Udinese. Si tratta di Lorenzo Lucca, tra l’altro in gol nel match contro i brianzoli mentre solo un fuorigioco gli ha tolto la soddisfazione della doppietta. Una rete realizzata sotto gli occhi di chi era venuto per guardarlo. Il classe 2000 è uno dei più promettenti attaccanti presenti in serie A. Dopo esser esploso al Pisa e l’esperienza all’Ajax, è in Friuli che sta trovando la consacrazione.

A Torino potrebbe iniziare come vice (al momento di Vlahovic) ma imporsi mese dopo mese e trovare sempre più spazio. Occhio però alla concorrenza. Secondo quanto riportato dal portale calciomercato.it, gli emissari della Juve erano in buona compagnia all’ex “Brianteo”: presenti anche quelli di Inter e Milan. Giuntoli cercherà di convincere il bomber, che già veste il bianconero, a sposare la causa piemontese cambiando maglia e città ma non colori sociali.