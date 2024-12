Non solo Cambiaso: Guardiola ha scelto un altro big della Juve

Non solo Cambiaso, un altro bianconero ha, letteralmente, stregato le big d’Europa: ecco di chi si tratta.

L’Arsenal è pronto a scuotere il mercato di gennaio con un’offerta da 70 milioni di euro per Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Juventus che sta attirando l’interesse di mezza Europa. Secondo fonti di CaughtOffside, Mikel Arteta considera il 24enne il profilo ideale per risolvere il problema della finalizzazione che ha limitato i Gunners nella prima metà della stagione 2024/25.

L’Arsenal, però, non è l’unico club interessato. Manchester United, Chelsea, Manchester City e Paris Saint-Germain stanno monitorando da vicino la situazione del serbo, soprattutto dopo la prestazione di Vlahovic in Champions League contro il City di Pep Guardiola. In quella sfida, l’attaccante ha messo in mostra tutta la sua capacità di incidere nei grandi match, contribuendo alla vittoria della Juventus.

Vlahovic strega le big inglesi: c’è anche il City di Guardiola, 70 milioni sul piatto

I bianconeri, dal canto loro, non sembrano intenzionati a privarsi di Vlahovic a stagione in corso. Il serbo è un elemento chiave nello scacchiere di Thiago Motta, e il suo contratto, valido fino al 2026, dà al club una posizione di forza nelle trattative. Tuttavia, se non si dovesse trovare un accordo per il rinnovo, la Juventus potrebbe valutare una cessione per evitare di perdere valore sul mercato.

L’offerta necessaria per strappare Vlahovic alla Juventus si aggirerebbe intorno ai 70 milioni di euro, cifra che potrebbe salire ulteriormente in caso di aste tra i club interessati. La Juventus, pur preferendo trattenere il giocatore, potrebbe essere tentata da un’offerta irrinunciabile, soprattutto in caso di necessità di rafforzare altre aree della rosa.

Il mercato di gennaio si preannuncia caldo per Vlahovic, con l’Arsenal pronto a fare di tutto per portare a Londra un attaccante capace di trasformare le ambizioni dei Gunners in realtà. Ma la concorrenza è agguerrita, e la Juventus dovrà prendere una decisione cruciale per il futuro del suo bomber. Come detto poc’anzi, anche il City di Pep Guardiola potrebbe farsi sotto per il serbo che ha stregato il mister spagnolo durante la sfida casalinga all’Allianz Stadium di Champions League dopo la Juventus ha trionfato per 2 a 0 proprio contro il Manchester City.