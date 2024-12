Blitz di Mourinho dopo l’addio alla Juve: affare ‘prenotato’

Blitz di Mourinho dopo l’addio alla Juventus. Lo ‘Special One’ lo vuole. Ecco cosa potrebbe succedere nell’operazione.

Il futuro di Danilo continua a far discutere, con il difensore brasiliano che si avvicina alla scadenza del suo contratto con la Juventus, fissata per giugno 2025. Una situazione che lo rende uno dei profili più interessanti per i club in cerca di un colpo a parametro zero.

Secondo quanto riportato da Mirko Di Natale, non c’è solo il Napoli sulle tracce del capitano bianconero: anche il Fenerbahçe starebbe seriamente valutando l’opportunità di assicurarsi le prestazioni del giocatore.

Addio a parametro zero: Su Danilo c’è anche lo Special One

Nonostante le speculazioni di mercato, Danilo ha ribadito la sua volontà di rispettare il contratto con la Juventus fino alla sua naturale scadenza. Intervenuto ai microfoni di Prime, il difensore ha dichiarato: “Ho un contratto fino a giugno 2025 e voglio starci fino alla fine. Non ho mai visto un capitano che ha lasciato la sua squadra in mezzo alla stagione. Io non sarò questo”. Parole che sottolineano il forte legame del brasiliano con la maglia bianconera e il suo senso di responsabilità nei confronti della squadra, soprattutto in un momento di transizione come quello che la Juventus sta attraversando.

Tuttavia, le sirene di mercato non si spengono. Il Napoli, che cerca rinforzi di esperienza per la difesa, potrebbe vedere in Danilo un profilo ideale, sia per le sue qualità tecniche che per la leadership dimostrata negli anni a Torino. Dall’altra parte, il Fenerbahçe rappresenterebbe un’opzione intrigante per il brasiliano, con il club turco disposto a fargli un’offerta importante per convincerlo a trasferirsi una volta scaduto il contratto.

Dal canto suo, la Juventus potrebbe trovarsi presto a dover affrontare il tema del rinnovo del contratto di Danilo. Il capitano bianconero è una figura centrale nello spogliatoio, ma l’età avanzata e l’evoluzione del progetto tecnico potrebbero influire sulla decisione del club. Per ora, Danilo sembra deciso a rimanere fedele alla Juventus fino al termine del suo contratto, ma il futuro potrebbe riservare sorprese. Con Napoli e Fenerbahçe alla finestra, il difensore brasiliano sarà sicuramente uno dei protagonisti delle prossime sessioni di mercato.