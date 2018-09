Calciomercato Juventus, nuove conferme su Pavard

Nonostante la pausa per le Nazionali, in casa Juventus continuano le grandi manovre di mercato in vista del futuro. E adesso, dalla Francia, arrivano nuove conferme sull’interesse dei campioni d’Italia in carica per Benjamin Pavard, 22enne dello Stoccarda che si è recentemente laureato campione del Mondo con la Nazionale francese.

Pavard-Juventus, in Francia non hanno dubbi

Secondo quanto riportato da ‘Le10Sport’, Marotta e Paratici sarebbero pronti ad affondare il colpo per il laterale destro dello Stoccarda che ha una valutazione di almeno 50 milioni di euro: inoltre, lo stesso Pavard piace anche ad altre big europee come Bayern Monaco e Manchester City e dunque l’affare per la Juve si preannuncia a dir poco complicato.

Juve, garanzia Cancelo

La Juve, però, ha già speso in estate la bellezza di 40 milioni di euro per Cancelo e appare improbabile, al momento, un nuovo sacrificio economico per la fascia destra della retroguardia di Allegri. Cancelo è giovave (24 anni) e ha delle potenzialità davvero importanti: la fascia destra della Juve, dunque, sarà sua ancora per tanti anni.

Giacomo Auriemma

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK