Malcom, attaccante del Barcellona, potrebbe lasciare la Liga, il suo futuro sembra essere in Italia con Lazio e Juventus sulle sue tracce.

Secondo le indiscrezioni rimbalzate in Spagna, riportate da TuttoJuve, la squadra bianconera avrebbe fatto un sondaggio per arrivare a Malcom. L’attaccante del Barcellona, infatti, sarebbe scontento della posizione che ricopre in blaugrana, a causa dello scarso minutaggio. Lo stesso giocatore starebbe pensando alla cessione nella prossima finestra estiva di trattative, la Juventus rimane alla finestra.

Juventus, Malcom a Torino?

Secondo le indiscrezioni riportate da TuttoJuve, pare che la Juventus abbia fatto un sondaggio per arrivare all’attaccante del Barcellona Malcom, valore attuale circa 40 milioni di euro. Questa ipotesi sembra, alquanto, difficile ma potrebbe verificarsi se dovesse partire una stella in attacco, i nomi più vicini a una cessione sono quelli di Paulo Dybala e Douglas Costa. Vedremo, dunque, se nelle prossime settimane ci saranno novità su questa situazione.

Il giocatore brasiliano ha fatto parlare molto di sè, soprattutto nella scorsa sessione di calciomercato estiva; il giocatore, in uscita dal Bordeaux, sembrava infatti prima a un passo dall’Inter e poi della Roma, mentre tutti lo aspettavano a Fiumicino lui ha firmato con il Barcellona. L’inizio di stagione, in Spagna, non è stato ottimo e questo lo potrebbe spingere a chiedere la cessione a fine stagione. Il minutaggio, del verdeoro, in blaugrana è molto ridotto con i campioni che ha davanti nelle gerarchie.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK