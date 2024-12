Il sogno è realtà, le parole che fanno felici i tifosi della Juve

La Juventus progetta un nuovo colpo di mercato. La firma è possibile: le frasi del giocatore fanno esultare i tifosi bianconeri.

Proseguono senza sosta, in casa Juventus, le riflessioni riguardanti le prossime sessioni di mercato. A gennaio il club cercherà di prendere un difensore capace di giocare sa nel ruolo di centrale che di terzino sinistro ed un attaccante in grado di far rifiatare Dusan Vlahovic quando necessario. Quest’ultimo ruolo, in teoria, sarebbe ancora di competenza di Arek Milik tuttavia i suoi incerti tempi di recupero rendono necessario un rinforzo da destinare al reparto offensivo. Diversa, invece, la strategia che verrà seguita in estate.

Molto, in tal senso, dipenderà dal futuro del centravanti serbo, alle prese con una complicata trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Le parti sono in contatto costante tuttavia, almeno finora, non sono riuscite a trovare l’accordo decisivo. Il club vorrebbe trattenerlo ma, in assenza di passi in avanti concreti, provvederà a cederlo al termine dell’attuale stagione. Chi, di certo, lascerà il gruppo a luglio è Danilo, in scadenza tra 7 mesi. Il 33enne brasiliano, di recente risalito nelle gerarchie di Thiago Motta, non rientra nei progetti futuri della Vecchia Signora, intenzionata ad abbassare l’età media del pacchetto arretrato.

Diversi i possibili rinforzi vagliati dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, tra cui Sam Beukema del Bologna. L’olandese è stato uno dei principali protagonisti della cavalcata verso la storica qualificazione in Champions League e, in questi mesi, sta continuando a dimostrare di essere un elemento di grande affidabilità. Motta, in tal senso, gradirebbe molto ricominciare a lavorare insieme a lui. Il classe 1998, dal canto suo, freme dalla voglia di rimettersi a sua piena disposizione.

Mercato Juventus, il colpo può diventare realtà: le parole che mandano in estasi i tifosi

A farlo intendere è stato lui stesso, attraverso un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘As’. Il 26enne, nella circostanza, ha parlato di quanto sia stato difficile salutare Motta non escludendo poi un addio ai felsinei a fine campionato. Parole e musica per Giuntoli che, a stretto giro di posta, proverà a farsi avanti così da gettare le basi dell’operazione e piazzarsi in pole position. L’alternativa a Beukema è un altro giocatore in forza ai rossoblù, ovvero Jhon Lucumi altrettanto gradito al tecnico bianconero.

Si vedrà. Ora, intanto, l’attenzione è interamente rivolta a gennaio. La Juve conta di prendere subiio almeno uno tra Antonio Silva del Benfica (non impiegato nelle ultime 6 gare) e David Hancko del Feyenoord.