La Juventus ritorna a volare: affare ‘magico’ con il Barcellona

Calciomercato Juventus, i bianconeri fiutano l’affare grosso per il prossimo mese di gennaio. Sfida totale alle big per il gioiello del Barcellona

Abbiamo capito che con tutti gli uomini a disposizione la Juventus, forse, se la potrebbe giocare con tutti. Ma abbiamo capito, inoltre, che con un atteggiamento tattico più consono alle partite che si devono affrontare, allora è più semplice raggiungere gli obiettivi.

La vittoria contro il Manchester City, dentro una gara che tatticamente è stata quasi perfetta, e dentro la quale la Juventus ha colpito nel momento migliore chiudendo poi la sfida, deve essere un punto di partenza per tutti: non solo per Motta e per i giocatori, ma anche per la società che sì ha investito tanto sul mercato estivo, ma che adesso – anche pensando a qualche uscita – deve fare un altro sforzo per rendere ancora più competitiva la rosa. Parliamo pur sempre della Juventus, un club abituato a vincere sempre, o almeno che lotta per farlo. Poi non si possono alzare trofei tutti gli anni, ma si ha l’obbligo di provarci. E per provarci, si sa, servono gli uomini, quelli forti, quelli pronti ad essere buttati nella mischia e che possono fare la differenza. E uno di questi, già accostato ai bianconeri nel corso dell’estate, secondo le informazioni di Ekem Konur rimane nei radar di Giuntoli.

Dal Barcellona alla Juventus: occhi su Ferran Torres

Gli occhi della Juventus rimangono su Ferran Torres, esterno offensivo del Barcellona e autore, ieri sera, di una doppietta nel match contro il Dortmund. Giocatore decisamente importante che ha trovato poco spazio, comunque, nel corso degli ultimi mesi. Solamente nelle ultime settimane ha visto il campo con una certa regolarità, e siamo convinti che a lui questo minutaggio non basti. Occhio quindi all’occasione, anche per via dei problemi finanziari dei catalani costretti a cedere qualcuno per tesserare per la seconda parte di annata Dani Olmo.

Non sarà un colpo semplice. Il giornalista citato prima sottolinea come siano interessate alla fine il Borussia Dortmund, l’Atlético Madrid, il Tottenham, l’Aston Villa, il Newcastle United e l’Arsenal. Oltre alla Juve, ovviamente.