Addio da 50 milioni: altro che Juve, salta tutto

Addio da 50 milioni. Il presente della Juventus si chiama Champions League e campionato. Il ‘decisivo’ futuro prossimo fa di nome calciomercato.

John Elkann ne ha di pensieri in questo periodo. Accanto all’annosa, e dolorosa, questione legale con sua madre Margherita Agnelli, per l’eredità dell’Avvocato Gianni Agnelli, ed alla grave crisi del settore ‘Automotive’, con Stellantis in prima fila, ci mancavano soltanto i troppo frequenti singhiozzi della Juventus a completare un quadro quasi da incubo.

Prestazioni, e mancate vittorie, che stanno complicando maledettamente la stagione dei bianconeri. Dopo un inizio con il vento in poppa sia in Serie A che in Champions League si è verificato un lento ma costante declino del rendimento dei ragazzi di Thiago Motta. I numerosi infortuni hanno rappresentato un freno consistente ma sembra che un po’ tutto il progetto tecnico-tattico di Thiago Motta abbia subito una repentina involuzione.

Addio da 50 milioni, Antonio Silva non andrà alla Juve. O forse si

L’amministratore delegato di Exor, ovvero la proprietà della Juventus, ha voluto portare il suo pieno sostegno a Cristiano Giuntoli e Thiago Motta. Sorrisi davanti ai fotografi per giornali e canali social ma è facile intuire come John Elkann, in ‘camera caritatis’, abbia imposto a tutti, ‘educatamente’, una rapida sveglia.

Gennaio è ormai prossimo e per la sessione invernale di mercato la società bianconera sembra aver fatto la sua scelta. Peccato, però, che coincida con quelle di altri club. La conferma l’ha data teamtalk.com in riferimento al giovane difensore, classe 2003, del Benfica, Antonio Silva. La Juventus è da tempo sul giovane centrale portoghese, ancor prima di Newcastle ed Aston Villa. Nonostante sia considerato uno dei più forti difensori centrali europei della sua generazione, al Benfica non riesce a trovare il giusto spazio. La società lusitana sta valutando, pertanto, una sua cessione in prestito a gennaio inserendo, però, un obbligo di riscatto pari a 50 milioni di euro. Giuntoli vorrebbe inserire nella trattativa il centrocampista brasiliano Arthur, profilo gradito al Benfica e soprattutto al tecnico Lage. Antonio Silva alla Juventus ed Arthur al Benfica è pertanto una trattativa possibile.

Dopodiché Cristiano Giuntoli Santo Subito.