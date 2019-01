Video Gol Cristiano Ronaldo Juventus Chievo Verona. La Juventus ha avuto la possibilità di andare sul 3-0, ma Cristiano Ronaldo ha sbagliato il calcio di rigore. Bravo in quest’occasione il portiere del Chievo a distendersi sulla sua sinistra e deviare la conclusione del portoghese. Ronaldo sbaglia il suo primo rigore in Italia e fallisce la possibilità di tornare in testa alla classifica cannonieri. CLICCA QUI PER VEDERE IL RIGORE SBAGLIATO DI CRISTIANO RONALDO.

Juventus Chievo: Pjanic squalificato, a riposo Bonucci

Leonardo Bonucci non disputerà la gara dell’Allianz Stadium di questa sera contro il Chievo Verona. Il tecnico Allegri ha deciso di farlo rifiatare in vista della sfida delicata di domenica contro la Lazio all’Olimpico di Roma. Insieme al forte difensore bianconero restano fuori dalla sfida contro i clivensi anche Joao Cancelo, rientrato da poco dopo l’infortunio, Rodrigo Bentancur a riposo per rifiatare dopo due mesi di altissimo impegno a centrocampo. Fuori anche Miralem Pjanic che però è tenuto forzatamene fuori dal tecnico toscano, visto che il bosniaco è squalificato dopo l’ammonizione rimediata in Supercoppa Italiana contro il Milan.

Juventus (4-4-2): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Bernardeschi, Can, Matuidi, Douglas Costa; Dybala, Ronaldo. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Bonucci, Cancelo, Spinazzola, Khedira, Bentancur, Kean

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Tomovic, Bani, Rossettini, Depaoli; Kiyine, Radovanovic, Hetemaj; Giaccherini; Meggiorini, Pellissier. Allenatore: Domenico Di Carlo.

