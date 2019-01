Audero alla Sampdoria, l’affare si farà. Il portiere della Juventus potrebbe restare in Liguria a titolo definitvo e diventare a tutti gli effetti l’estremo difensore dei blucerchiati.

La Juventus, infatti, secondo le prime indiscrezione potrebbe vendere definitivamete il portiere Emil Audero. L’estremo difensore atttualemene si trova in prestito alla Sampdoria. L’accordo estivo con i blucerchiati prevedeva un diritto di riscatto per 14 milioni e un controriscatto juventino per 20 milioni. Oltre ai doriani anche L’Arsenal è interessato ma, come precisato anche da La Gazzetta dello Sport,la soluzione più probabile è che la Samp eserciti presto il suo diritto di riscatto, magari in cambio della rinuncia bianconera al controriscatto.

Audero alla Sampdoria, la Juventus pensa alla cessione

E’ sicuramente uno dei punti di forza della Sampdoria 2018-19. Emil Audero si è messo in mostra durante questa stagione con prestazioni di alto livello e soprattutto è stato capace di dare sicurezza all’intero reparto difensivo. Ma il suo futuro sarà alla Sampdoria? Proprio di questo si sta occupando la Juventus che sta cercando di capire come gestire la cessione dell’estremo difensore. La Samp sarebbe felice di tenerlo e pagare i 14 milioni di euro, ma oltre ai blucerchiati anche l’Arsenal sembra essersi fatto sotto. La cifra offerta da Gunners è decisamente più interessante. Infatti, secondo i colleghi britannici, i londinesi potrebbero mettere sul piatto circa 25 milioni di euro per portare oltre Manica il portiere classe ’97.

