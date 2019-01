Caceres alla Juventus, l’uruguaiano è stato scelto per rimpiazzare il partente Medhi Benatia, l’uruguaiano torna a Torino dopo 3 anni.

La Juventus ha scelto il sostituto di Medhi Benatia, ormai in direzione Qatar, provando a riportare a Torino Martin Caceres. L’uruguaiano, attualmente alla Lazio è un cavallo di ritorno, l’usato sicuro che Fabio Paratici voleva regalare a Massimiliano Allegri per gli ultimi sei mesi della stagione.

Juventus, l’uruguaiano torna a Torino

Secondo le ultime indiscrezioni, in continuo aggiornamento, sembra che ormai per il ritorno in bianconero di Martin Caceres sia tutto fatto. Il giocatore uruguaiano, attualmente alla Lazio, si tratterebbe di un ritorno dopo tre anni dall’ultima apparizione in bianconero. Fabio Paratici, direttore sportivo, per sostituire Benatia ha scelto l’usato sicuro da affidare a Massimiliano Allegri. L’accordo tra la vecchia signora e il difensore è ormai stato trovato, manca quello con il suo club di appartenenza per ufficializzare il trasferimento.

Medhi Benatia, difensore bianconero, è ormai a un passo dalla cessione e dovrebbe avere un futuro in Qatar, all’Al Duhail. Il calciatore marocchino è stato, fortemente, richiesto dall’allenatore portoghese Rui Faria, ex secondo di José Mourinho. Dopo qualche stagione in bianconero, dunque, l’ex difensore di Roma e Bayern Monaco ha scelto di cambiare aria per trovare minutaggio, aspetto ormai ridotto alla corte di Massimiliano Allegri. Per il nordafricano i qatarioti sono pronti a offrire, circa, 10 milioni di euro più bonus.

