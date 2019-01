Lazio Juventus probabili formazioni. Sarà una Juventus ancora orfana di Mario Mandzukic. Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, il croato dovrebbe saltare la gara contro la Lazio.

Durante l’allenamento di ieri i bianconeri hanno svolto un lavoro intenso in palestra pensando alla preparazione tattica della gara. La società bianconera ha diramato un comunicato in merito. “La preparazione della sfida contro la Lazio entra nel vivo: a tre giorni dalla gara dell’Olimpico la Juventus si concentra sui prossimi avversari e questa mattina, di fronte agli allievi del corso per Allenatore Professionista di prima categoria. I bianconeri si sono dedicati a una serie di esercizi con la palla, tra possesso, situazioni offensive e ribaltamenti di fronte. Domani la squadra sarà nuovamente in campo al mattino per una nuova seduta.” Domenica, Allegri avrà un problema per la sfida con la Lazio. Infatti, il tecnico toscano avrà ben 7 assenti e per questo non è da escludere che confermi il 4-4-2 visto contro il Chievo.

Lazio Juventus, le probabili formazioni

Andiamo a vedere come le due squadre scenderanno in campo nel posticipo della seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A. In casa Juventus, rientra Cancelo cosi come sarà in campo Bonucci. A centrocampo dopo la squalifica torna dal primo minuto Miralem Pjanic che guiderà il centrocampo con Matuidi e Khedira, Bernardeschi, Ronaldo e Dybala in attacco.

Juventus: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo.

Lazio: Strakosha, Wallace, Acerbi, Radu, Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic, Luis Alberto, Immobile.

ARBITRO: Irrati di Pistoia.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK