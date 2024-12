Giuntoli lo vuole a tutti i costi: colpo a zero dal Manchester City

Il Managing Director Football, Cristiano Giuntoli, ha l’intenzione di fare la spesa in casa del Manchester City: colpo a parametro zero

Dopo una serie di pareggi è arrivata la vittoria nel match più importante di questa prima parte di stagione. All’Allianz Stadium contro il Manchester City di Pep Guardiola si è finalmente vista quella Juventus che ha in mente Thiago Motta.

Gol, spettacolo e risultati sono ciò che si aspettano i tifosi della ‘Vecchia Signora’ sin dall’insediamento del profeta del nuovo corso bianconero e sono arrivati proprio contro la corazzata Manchester City. Non solo. Con il gol che ha aperto le marcature contro i Citizens (poi con una pregevole volée in area McKennie ha fissato il punteggio sul 2-0 definitivo), il quarto in 5 apparizioni nella ‘Coppa dalle grandi orecchie’, Dusan Vlahovic ha chiuso la bocca ai suoi detrattori che gli rimproverano di non essere decisivo nelle partite che contano.

Comunque, l’incrocio in Champions con il Manchester City potrebbe rappresentare un doppio snodo nella stagione della ‘Vecchia Signora’. Infatti, il Managing Director Football, Cristiano Giuntoli, ha l’intenzione di fare la spesa in casa dei Citizens per rinforzare il roster bianconero.

Giuntoli mette nel mirino Ilkay Gundogan

Dopo una sola stagione al Barcellona lo scorso agosto Ilkay Gundogan ha fatto ritorno al Manchester City con cui ha firmato un contratto che lo lega ai Citizens fino al 30 giugno del 2025. Ebbene, Cristiano Giuntoli potrebbe cogliere l’occasione per ingaggiare il centrocampista tedesco a parametro zero la prossima estate.

D’altra parte l’ex Barcellona, finora 21 presenze complessive con a referto 2 gol, in Champions League, e 1 assist, porterebbe in dote al centrocampo bianconero qualità, fantasia, esperienza e attitudine a vincere. Un vero e proprio colpo che potrebbe essere agevolato dall’esito del processo che vede sul banco degli imputati il Manchester City per le 115 violazioni del Fair Play finanziario inglese.

Nel dettaglio, ci sono sarebbero state 80 violazioni delle regole finanziarie tra le stagioni 2009-10 e 2017-18 e altre 35 per non aver collaborato con la Premier League per un’indagine tra il dicembre del 2018 e il febbraio del 2023. Il club di Manchester, che nega fermamente qualsiasi tipo di illecito, rischia dalla penalizzazione in classifica alla retrocessione in Championship (la Serie B inglese), con la sentenza che verrà emessa tra qualche mese.

Dunque, va da sé che nel caso dell’ipotesi peggiore, la retrocessione, molte stelle del Manchester City, incluso Gundogan, potrebbero decidere di levare le tende. Una situazione d’incertezza che si ripercuote sul rendimento in campo dei Citizens che in Premier League da novembre hanno collezionato appena 4 punti, frutto di una vittoria, un pareggio e ben quattro sconfitte, e che in Champions dopo il ko contro la Juventus sono a rischio eliminazione (al momento sono 22esimi).