Rolando Mandragora, centrocampista dell’Udinese, è uno dei calciatori italiani più promettenti, passato in Friuli nell’ultima estate. Il calciatore, ex Crotone, ha lasciato i bianconeri per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, con la Juventus che ha inserito nel contratto però una clausola per la recompra. L’ex tecnico dell’Udinese Massimo Oddo ha voluto parlare del centrocampista, accostandolo a Leonardo Bonucci.

Juventus, Oddo elogia Mandragora

L’ex tecnico dell’Udinese Massimo Oddo ha commentato, in un’intervista al Messaggero Veneto, la situazione del centrocampista dei friulani Rolando Mandragora: “Io sono sicuro, soprattutto lo dico chiaramente, che il ruolo di Mandragora è il difensore centrale. Devo dire che a lui non piace molto, però io gliel’ho sempre detto quando l’ho allenato. Come centrocampista è davvero ottimo, credo però che come difensore centrale alla Bonucci potrebbe diventare uno dei più forti in assoluto. Io non voglio prendere il posto di nessuno, sia chiaro, ma se fossi ancora sulla panchina dell’Udinese lo metterei al centro e sposterei Ekong a destra“.

Rolando Mandragora, centrocampista dell’Udinese, è attualmente uno dei centrocampisti italiano, tra i giovani, più promettenti. Anche in chiave nazionale, infatti, potrebbe essere molto importante per le prossime competizioni importanti, nella rosa che costruirà Roberto Mancini. Vedremo, quindi, nelle prossime settimane se si parlerà ulteriormente della sua stagione-

