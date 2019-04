Probabili Formazioni Juventus Milan. Domani sera andrà in scena, alle 18, la sfida tra la Juventus e il Milan, queste le probabili scelte dai due allenatori. Questa sfida è uno dei grandi classici del campionato italiano, da qualche anno arriva però in condizioni differenti. Anche in questa stagione, infatti, solo il Milan ha qualcosa da chiedere a questa sfida visto che cerca punti importanti per consolidare il quarto posto, dagli attacchi di Atalanta e Lazio. La Juventus, invece, con lo Scudetto in tasca ha in testa l’Ajax e la Champions League.

Juventus Milan, le scelte degli allenatori

Probabili Formazioni Juventus Milan. La Juventus di Massimiliano Allegri si appresta ad affrontare il Milan, domani alle 18 all’Allianz Stadium, nella 31esima giornata di Serie A. L’interesse, in questa sfida, è tutto per i rossoneri che sono in piena lotta per la qualificazione alla prossima Champions League, i bianconeri hanno già archiviato praticamente lo Scudetto. Nella testa dei giocatori di Massimiliano Allegri c’è già la gara di mercoledì, in Europa, contro l’Ajax per i quarti di finale. Nella Juventus non ci saranno gli infortunati: Cristiano Ronaldo, Douglas Costa, Mattia Perin, Martin Caceres e Andrea Barzagli. Come ha detto Allegri, poi, in conferenza dovrebbe rimanere a riposo anche Chiellini, sostituito da Rugani. Tutti a disposizione nel Milan, per Gattuso, ad eccezione degli infortunati Donnarumma, Paquetà e Conti.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Kean. All.: Allegri.

Milan (4-3-3): Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Bakayoko, Biglia, Kessié; Suso, Piatek, Calhanoglu. All.: Gattuso.

