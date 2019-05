E’ stato operato Joao Cancelo dopo un piccolo problema accusato durante la gara di campionato contro l’Atalanta. Il portoghese ha subito un intervento per delle fratture alle ossa nasali.

Juventus, Cancelo stagione finita

È perfettamente riuscito l’intervento chirurgico al quale si è sottoposto Joao Cancelo dopo l’infortunio accusato durante il match contro l’Atalanta. Il terzino portoghese della Juventus aveva riportato la frattura delle ossa nasali, e per questo è stato operato dal dottor Tubino. Niente di preoccupante, ma Cancelo non sarà a disposizione per l’ultima giornata del campionato 2018/19, per lui, dunque, stagione finita.

Per far conoscere meglio le condizioni post operatorie di Cancelo è la stessa Juventus, che ha diramato questo report medico: “Joao Cancelo è stato oggi sottoposto ad un intervento, ad opera del Dott. L. Tubino, di riduzione della frattura delle ossa nasali riportata nella gara con l’Atalanta di domenica sera. L’intervento è perfettamente riuscito e il portoghese potrà riprendere l’attività dopo un breve periodo di convalescenza”.