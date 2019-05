Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, potrebbe tornare a vestire la maglia della Juventus nella prossima stagione.

La Juventus, oltre all’allenatore, deve cercare di capire quale sarà il progetto in vista delle prossime stagioni, con le trattative che saranno una conseguenza all’allenatore. Uno dei nomi che circola, fortemente, è ancora quello di Paul Pogba, centrocampista del Manchester United. Sarebbe un ritorno clamoroso quello del francese che, però, farebbe capire le grandi ambizioni dei bianconeri, con la prossima stagione che deve essere quella della Champions League, per riportarla a Torino dopo 23 anni.

Juventus, Pogba torna senza Mourinho

Il centrocampista del Manchester United Paul Pogba potrebbe tornare a Torino, nella prossima stagione, per vestire la maglia della Juventus. I bianconeri sarebbero pronto a riabbracciarlo ma non sarà semplice fargli lasciare la Premier League, anche se in questa stagione ci sono stati molti alti e bassi. Fabio Paratici, direttore sportivo bianconero, nelle prossime settimane farà altri tentativi importanti per riportarlo in bianconero. Ovviamente se dovesse arrivare José Mourinho, sulla panchina, si azzererebbero le possibilità di rivedere il francese alla Juventus, dopo i problemi tra i due di questa stagione al Manchester United. Vedremo se ci sarà uno spiraglio nelle prossime settimane, con il transalpino che dovrà prendere una decisione.

