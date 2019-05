Sarri all’Inter è l’ultimo tassello di un mosaico impazzito. Infatti, il caos di quest’anno riguardante diverse panchine europee non si era mai visto. Dall’Inghilterra sono certi che Maurizio Sarri andrà via dal Chelsea per tornare in Italia, ma non è detto che vada davvero alla Juventus.

Sarri all’Inter, Conte verso Torino

L’addio di Massimiliano Allegri ha creato un caos senza precedenti, inoltre ci sono diversi problemi in giro per l’Europa. Il Chelsea potrebbe veder partire dopo solo una stagione Maurizio Sarri che avrebbe chiesto di tornare in Serie A. Il Manchester City, nervoso, avrebbe proposto un clamoroso rinnovo di contratto a Guardiola. Zidane non è sicurissimo del progetto Real e rimane un possibile obiettivo di diverse squadre.

In Italia tutti aspettano di conoscere l’allenatore che prenderà il posto di Massimiliano Allegri, molti i nomi, troppi. Guardiola, Klopp, Conte, Inzaghi e Sarri i più gettonati, così come Mourinho, Zidane e Deschamps. Insomma chi più ne ha più ne metta. Nelle ultime ore con Antonio Conte promesso sposo dell’Inter si era pensato ad un accordo tra Sarri e i bianconeri, ma dall’Inghilterra sono convinti del contrario. Conte andrà alla Juventus e Sarri all’Inter. Adesso non resta che attendere…

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK