La Juventus insegue Kalidou Koulibaly del Napoli. Secondo gli esperti di mercato la formazione bianconera ha messo nel mirino il forte difensore azzurro che però è stato, giustamente, dichiarato incedibile dal Napoli. Al momento Aurelio De Laurentiis sta pensando di blindare centrale.

Calciomercato, Koulibaly nel mirino della Juventus

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la Juventus e il Manchester United, oltre al Real Madrid, sarebbero pronte a versare nelle casse del club campano un assegno da oltre 100 milioni di euro. Attenzione però perché il presidente azzurro non ha nessuna intenzione, almeno al momento, di scendere a patti per il forte difensore centrale.

Nato a Saint-Die-des-Vosges il 20 giugno del 1991 il centrale senegalese è considerato tra i più forti al mondo. Cresciuto nel Metz, dopo aver esordito con il SAint Die, passa nel 2012 al Genk. In Belgio viene notato dai talent scout azzurri che lo portano in Italia nel 2014. Dopo un inserimento lento e non facile riesce a prendersi un ruolo da titolare dimostrando di essere tra i più forti in circolazione.

