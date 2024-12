Salta il primo bomber di gennaio: ha detto no alla Juventus

In casa Juventus prosegue la ricerca di un attaccante che possa ricoprire il ruolo di vice Vlahovic in vista della seconda parte di stagione.

In questo senso, però, non giungono buone notizie per i bianconeri che vedono saltare uno degli obiettivi principali per sistemare il proprio reparto offensivo.

Sono settimane di emergenza per la Juventus con Thiago Motta che, prima di schierare la formazione deve sempre fare la conta degli infortunati che rendono obbligatorie le scelte. Oltre al problema della difesa nato con gli infortuni di Bremer e Cabal (fuori per tutto il resto della stagione) in casa Juventus si deve fare i conti con l’assenza di un vice Vlahovic dall’inizio del campionato. Milik non ha mai recuperato a pieno dal suo infortunio e ci sono grandi dubbi su quella che potrà essere la sua tenuta fisica in ottica futura.

Calciomercato Juventus, salta un obiettivo: il bomber non arriva

Intervistato da Ti Amo Calciomercato, la trasmissione su Youtube di Calciomercato.it, il giornalista esperto di mercato Rudy Galetti ha fatto il punto su alcuni giocatori tra cui anche Joshua Zirkzee, fortemente accostato ai bianconeri durante le scorse settimane.

Galetti si è così espresso in merito all’ex centravanti del Bologna: “In questo momento Zirkzee è più centrale all’interno del Manchester United, una richiesta che è stata fatta allo stesso Amorim prima di prenderlo con il club che vuole valorizzare i propri acquisti. Ha iniziato bene sotto la guida del tecnico portoghese e Joshua vedrebbe come un passo indietro il ritorno in Serie A. Va detto che anche il Bologna ci ha pensato”.

Sembrano quindi chiuse le porte di un ritorno di Zirkzee in Italia, almeno per quello che riguarda il mercato di gennaio. Il centravanti classe 2001 appare intenzionato a giocarsi le sue carte nei Red Devils per guadagnare sempre più spazio alla corte di Ruben Amorim. Probabile che una valutazione sul suo futuro venga fatta al termine del campionato in corso con lo United che non vuole dilapidare l’investimento fatto in estate.

Per quello che riguarda l’attacca potrebbero aprirsi nuove piste per la Juventus, in particolare italiane. Un nome che piace da tempo è quello di Giacomo Raspadori, finito fuori dai piani di Antonio Conte al Napoli ma gli azzurri non vorrebbero rinforzare una concorrente diretta per lo scudetto. Piace molto anche Lucca che sta trovando la giusta continuità realizzativa con la maglia dell’Udinese.