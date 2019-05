Orsolini alla Juventus sarà una delle certezze del prossimo mercato, ma c’è anche un motivo ben preciso. Infatti, negli ultimi anni, la Juve ha dimostrato di essere regina delle plusvalenze. Come già accaduto per Audero, Sturaro, Mandragora.

Orsolini alla Juventus per andare al Milan

L’attaccante dei felsinei verrà infatti riscattato dal Bologna per 14 mln, ma come da accordo i bianconeri potranno riacquistarlo per 20 mln. La società juventina, naturalmente sa di poterlo rivendere per una cifra intorno ai 30 mln e a proposito ci sarebbe proprio l’interesse del Milan sul talento, oggi al Bologna.