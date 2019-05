Cristiano Ronaldo non sarà convocato per la gara Sampdoria Juventus. Il portoghese risparmiato per la trasferta a Marassi.

Ci si aspettava la sfida con Fabio Quagliarella, invece Cr7 non ci sarà. Ad annunciarlo è stato lo stesso Max Allegri in conferenza stampa alla vigilia di quella che sarà la sua ultima panchina in bianconero. Una decisione che è stata concordata col calciatore portoghese.

Ronaldo non convocato, Sampdoria Juventus, Allegri: “Deve riposare per la nazionale”

Il tecnico bianconero in conferenza stampa ha specificato: “Ronaldo non ci sarà, è giusto che riposi per la nazionale. Rimarrà a casa“. Il portoghese sarà impegnato nella final four della Nations League con la maglia della nazionale campione d’Europa dopo che non aveva preso parte ai preliminari della stessa.

Ricordiamo che la squadra che vincerà questa nuova competizione avrà accesso diretto alla fase finale degli Europei del 2020. Sarà dunque un’estate importante per Cristiano che poi da luglio tornerà a pensare alla Juventus e alla Champions League.

