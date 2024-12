Giuntoli via insieme a Motta: il fallimento della Juve è servito

Sembra finita la luna di miele tra la Juventus e Thiago Motta: via insieme al Managing Director Football Cristiano Giuntoli

La ‘Vecchia Signora’ non sa più vincere. Con il rocambolesco 2-2, all’Allianz Stadium, contro un ottimo Bologna sono tre i pareggi consecutivi per la Juventus, con i tre punti che mancano dal 2-0 nel derby contro il Torino.

Non solo. Per un’ora di gioco i bianconeri sono stati in balia dei felsinei che hanno concretizzato la superiorità portandosi sul doppio vantaggio. C’è voluta una prodezza balistica del giovane Samuel Mbangula in pieno recupero per acciuffare almeno un punto, con il vertice della classifica, al momento occupato dalla sorprendente Atalanta, che inevitabilmente si allontana e che ora dista 7 punti.

Insomma, dopo gli elogi per il fulminante avvio di campionato, due vittorie consecutive, contro il Verona e il Como, per 3-0, sembra terminata la luna di miele tra la ‘Vecchia Signora’ e il tecnico Thiago Motta il cui fallimento (per il momento) chiama in causa il Managing Director Football, Cristiano Giuntoli, che lo ha fortemente voluto sulla panchina bianconera.

Fabio Villani: “Via tutti se Giuntoli non raggiungerà certi risultati”

Le scelte di mercato di Cristiano Giuntoli non stanno pagando i dividendi attesi. Il suo grande colpo, Teun Koopmeiners, si è sbloccato solo nel match contro i felsinei mettendo a segno il gol del provvisorio 1-2. Una goccia, complice anche un infortunio, nel mare di prestazioni anonime. Di Douglas Luiz e Nico Gonzalez si sono perse le tracce.

Solo Michele Di Gregorio, che sta sostituendo in porta più che degnamente Szczesny, e Francisco Conceiçao non stanno deludendo le attese, tuttavia il portoghese figlio d’arte si accende a intermittenza. E così la promessa di risultati e spettacolo con l’approdo in panchina del profeta del nuovo corso bianconero, Thiago Motta, per il momento rimane tale, con l’ex tecnico del Bologna che ha dalla sua solo l’aver gettato nella mischia tanti giovani che, come il già citato Mbangula, più di una volta gli hanno tolto le castagne dal fuoco.

Ciononostante, Thiago Motta dovrebbe restare a vita alla Juventus: è l’auspicio di Fabio Villani, voce e firma di ‘livebianconera’, che nel suo post su ‘X’ individua il male che affligge la ‘Vecchia Signora’ nell’incapacità quasi ‘ontologica’ della compagine bianconera di fare calcio: “Per inciso: io Thiago Motta lo terrei a vita. Ma credo che la Juventus di oggi, come ambiente, non sia più in grado di fare calcio. Non sia in grado di pazientare, di superare le difficoltà”.

Per inciso: io Thiago Motta lo terrei a vita.

Ma credo che la Juventus di oggi, come ambiente, non sia più in grado di fare calcio. Non sia in grado di pazientare, di superare le difficoltà.

L’unica garanzia è Giuntoli, ma se non raggiungerà certi risultati magari verranno… https://t.co/UXAhYoh31o — Fabio Villani (@FabioVillani_) December 7, 2024

Ma il giornalista salva anche Cristiano Giuntoli considerandolo l’unica garanzia, tuttavia, “se non raggiungerà certi risultati magari verranno cambiati tutti“. D’altra parte, come conclude Villani, “non c’è pazienza. L’ambiente Juventus vuole dei messia che possano vincere in 12 minuti. Riuscirà a trovarlo?“. Ai posteri l’ardua sentenza.