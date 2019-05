Sarri alla Juventus sembra essere diventato un vero e proprio tormentone di mercato in caso bianconera e non solo. Infatti, secondo gli esperti di calciomercato, le possibilità che Sarri sieda sulla panchina della Juventus sono molto alte, anche se non sono da escludere alte piste.

Sarri-Juventus, giovedì si decide

Secondo Sky Sport, la vicenda Sarri-Juventus non è definita nei minimi dettagli e questo lascerebbe aperta la pista che porta a Pochettino. Quest’ultima sembra molto difficile visto che il presidente degli Spurs difficilmente cederà il suo allenatore. C’è ancora viva la possibilità di strappare Jurgen Klopp ai Reds.. Se il tecnico tedesco dovesse vincere la Champions, potrebbe pensare di lasciare e a quel punto la Juventus sarebbe pronta a farsi avanti.

Al momento, però, tutti sono convinti che il prossimo tecnico dei bianconeri sarà Maurizio Sarri. Il giorno decisivo per conoscere il futuro del tecnico toscano sarà giovedì quando ci sarà l’incontro tra Ramadani e Marina Granovskaia. Qualora il Chelsea non dovesse liberare Sarri, occhio alll’ipotesi Inzaghi anche se ad oggi la Juve starebbe valutando profili diversi.

