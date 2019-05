Sergio Ramos, difensore del Real Madrid, potrebbe lasciare dopo molti anni la maglia delle merengues, i bianconeri ci fanno un pensiero.

La Juventus sta pensando alle trattative di calciomercato, nonostante sia fondamentale prima annunciare il nuovo allenatore. Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, potrebbe fare un pensiero al difensore della Nazionaleiberica, per andare a rinforzare la retroguardia della squadra bianconera. Vedremo, poi, nelle prossime settimane se ci saranno novità su questa situazione.

Juventus, può arrivare Sergio Ramos?

Sergio Ramos, difensore del Real Madrid, potrebbe lasciare dopo molti anni la maglia delle merengues per iniziare una nuova avventura. Per lui, come per gli altri senatori, non è stata facile l’ultima annata, deludente e senza vittorie che avrebbero tirato su il morale all’ambiente. Nelle ultime settimane si è parlato di alcuni problemi tra lui e Florentino Perez che lo starebbero allontanando dalla Capitale spagnola. Come riporta El Chiringuito, fonte molto attendibile, avrebbe addirittura chiesto di essere lasciato libero a parametro zero. Vedremo, quindi, nelle prossime settimane come si evolverà questa situazione, con la Juventus che potrebbe pensarci visto che è alla ricerca di un nuovo centrale di esperienza e che possa giocarsi il posto con Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini.

