Bufera con l’allenatore, caso in Serie A: la Juve fa doppietta

Bufera con l’allenatore: scoppia il caso in Serie A e la Juventus è pronta a fare doppietta. Il nome torna caldo in maniera prepotente

Se un incontro con l’agente di Hancko, intercettato a Torino nel match di Champions League, c’è già stato come vi abbiamo raccontato nella giornata di oggi, sappiamo benissimo che la Juventus di difensori nel prossimo mese di gennaio ne dovrebbe prendere due. Anzi, ne potrebbe prendere due.

Giuntoli è in attesa dell’occasione giusta e se per il centrale del Feyenoord, il direttore dell’area tecnica della Juventus, sembra aver deciso di pigiare il piede sul pedale dell’acceleratore, per quello che potrebbe essere il secondo colpo si attende l’occasione giusta che potrebbe arrivare anche a mercato inoltrato. Molto, infatti, andando a vedere quello che potrebbe succedere attorno alle prestazioni di questo giocatore, si potrebbe capire nei prossimi impegni ufficiali della squadra. Qualora ci dovessero essere altre esclusioni, potrebbe essere lo stesso calciatore a chiedere la cessione nella prossima finestra di mercato.

Bufera con Fonseca e addio: doppietta Juve con Tomori

Dopo Kalulu la Juventus potrebbe soffiare al Milan Tomori. La situazione dentro i rossoneri è bollente e secondo le informazioni riportate da Nicolò Schira il giocatore, non soddisfatto del suo utilizzo, potrebbe chiedere la cessione qualora da qui alla fine dell’anno dovesse continuare questo trend.

“Vorrebbe giocare di più – ha scritto il giornalista sul proprio profilo X – visto è sceso in campo per soli undici minuti nelle ultime 7 partite di Serie A. Se l’allenatore Fonseca continuasse ad escluderlo dall’undici iniziale potrebbe decidere di andarsene”. Tomori è un altro di quei difensori che nel corso di questi mesi è stato accostato alla Juventus. E Giuntoli attende si possa aprire questa possibilità magari per prenderlo in prestito nella seconda parte di stagione e chiudere così, di fatto, gli innesti nel pacchetto arretrato da fare. Sì, è una situazione da monitorare quella del milanista che potrebbe riaggregarsi a Kalulu. E Motta spera che tutto possa andare per il verso giusto.