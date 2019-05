ESCLUSIVA Perin alla Roma. La redazione juvelive è riuscita ad avere un’incredibile indiscrezione di calciomercato. Infatti, secondo voci molto vicine al mondo Roma, i giallorossi avrebbero chiesto proprio alla Juventus il cartellino del portiere Mattia Perin. Fabio Paratici avrebbe pensato ad uno scambio da fare per accontentare le due società.

Perin alla Roma, Zaniolo alla Juventus

Fabio Paratici ha ricevuto la richiesta da parte della Roma di avere , la prossima stagione, il secondo portiere bianconero Mattia Perin. La società di Torino non vorrebbe privarsi del forte ex numero Genoano, ma starebbe pensando di approfittare di questa richiesta per arrivare ad un vecchio pallino di Nedved: Nicolò Zaniolo.

Infatti, secondo alcune indiscrezioni, la Juventus sarebbe pronta ad imbastire una trattativa con la società capitolina per poter portare a Torino il talento giallorosso Zaniolo. L’offerta della Juventus potrebbe essere quella di dare Perin alla Roma più un conguaglio economico. Il tutto verrà valutato e discusso solo quando entrambe le due squadre avranno un allenatore in panchina.

