Maurizio Sarri alla Juventus sembra ormai cosa fatta. Ma oltre alle indiscrezioni che circolano da giorni, adesso arrivano anche le prime conferme e anche qualche interessante dettaglio.

Sarri contatta alcuni giocatori della Juventus

Secondo quanto riferito dal Daily Mail, l’ex allenatore del Napoli è sempre più vicino alla Juventus, ma c’è di più. Infatti, secondo i colleghi inglesi, il tecnico toscano lascerà il Chelsea dopo la gara di stasera in finale di Europa League e si sarebbe già messo in contatto con i big dei bianconeri per comunicare il suo arrivo.

Una notizia incredibile se fosse confermata, soprattutto in virtù del fatto che domani dovrebbe esserci l’incontro tra la società londinese e il tecnico toscano per parlare del futuro. Sarri per tutti sarà il prossimo allenatore della Juventus e a questo punto lo sanno anche i calciatori bianconeri.

