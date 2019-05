Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, è finito nel mirino del Chelsea, come possibile sostituto del partente Maurizio Sarri.

La Juventus sta cercando un nuovo allenatore, uno dei papabili per la panchina bianconera è Maurizio Sarri, attualmente al Chelsea. Il suo abbandonare i blues lascerebbe libera la panchina, così la dirigenza londinese ha deciso di sondare qualche possibile sostituto in vista della prossima stagione. Uno dei nomi usciti in queste ore è quello di Massimiliano Allegri, che ha deciso di dare l’addio alla Juventus dopo cinque anni.

Juventus, Allegri nel mirino del Chelsea

Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, ha lasciato da poco il timone della squadra bianconera e ha già alcune squadre che lo sondano. Le voci che allontanano Maurizio Sarri dal Chelsea, hanno portato la dirigenza dei blues a cercare un possibile sostituto, per la prossima stagione. Uno dei nomi che sono usciti, secondo il Corriere dello Sport, in queste ore c’è anche quello di Massimiliano Allegri. Il tecnico ha lasciato la panchina della vecchia signora dopo 5 anni, conditi da cinque scudetti, e due finali di Champions League a Berlino e Cardiff.

