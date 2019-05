Romelu Lukaku può essere un colpo per la Juventus. L’attaccante belga è in uscita dal Manchester United ma costa molto.

Secondo quanto riportato da Sun pare che i bianconeri siano sul calciatore dei Red Devils. Il lungo attaccante è infatti in uscita, ma il club inglese chiede attorno agli ottanta milioni di euro. Una cifra per la quale i bianconeri dovrebbero impegnarsi solo in caso puntassero su di lui come grande acquisto dell’estate.

Lukaku alla Juventus? Calciomercato: 80 milioni per la punta

Attenzione all’Inter perché il club nerazzurro sarebbe pronto a investire su di lui per sostituire Mauro Icardi. Qui nasce un piccolo intrigo perché potrebbe davvero diventare possibile un valzer, con magari Maurito pronto a passare alla Juventus con il belga a Milano.

