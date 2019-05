Mauricio Pochettino lascia aperta la porta per un futuro diverso da quello che ci possiamo immaginare. Ora però c’è da giocare la finale di Champions League.

Il tecnico argentino ha parlato a La Nacion, specificando: “La mia responsabilità è quella di trovare lo spirito di squadra. un giocatore da solo non può vincere la Champions League. Non esiste approccio tattico senza passione e desiderio. Per questo sto preparando questa finale in maniera emotiva“.

Pochettino alla Juventus? Calciomercato: “Dopo la Champions…”

Sul suo futuro spiega: “Mi sarebbe piaciuto affrontare Bielsa. Sarebbe stato bello sfidare con il Tottenham il suo Leeds in Premier League. Era un sogno affrontarlo in Inghilterra dopo le sfide tra Espanyol e Bilbao. Dopo la Champions ci sarà anche la possibilità di parlare del futuro. Questo club ha un potenziale incredibile e io ho un contratto fino al 2024. Ho un presidente che mi ama e mi sto divertendo molto qui. Se riuscissimo a vincere la Champions League il club salirebbe di livello e questo sarebbe di grande aiuto per il futuro della squadra“.

