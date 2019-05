Per molti Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore della Juventus, una scelta che sembra trovare diversi riscontri e che farebbe arrabbiare i tifosi.

Secondo quanto raccolto in ESCLUSIVA dalla nostra redazione però le possibilità sono vicine allo zero, anzi non ci sono praticamente mai state. Il tecnico ex Napoli rimarrà al Chelsea e la Juventus ha in mente diversi nomi ma non il suo per la panchina del post Massimiliano Allegri.

Sarri nuovo allenatore Juventus? ESCLUSIVA: impossibile!

Al momento non ci è possibile dare un nome con certezza, ma per i nostri lettori abbiamo deciso di riassumere in maniera precisa quali sono le informazioni in nostro possesso. Pep Guardiola ha firmato da molto tempo un pre-contratto con la Juventus, ma il Manchester City osteggia e frena. Per questo da tempo i bianconeri stanno facendo sondaggi per trovare un altro tecnico.

Il tecnico catalano sogna di vestire il bianconero e vorrebbe liberarsi, ma non dipende solo da lui. Dall’altra parte però i Citizens non hanno intenzione di andare avanti con un tecnico scontento e aspettano la finale di Champions League per strappare Mauricio Pochettino al Tottenham. Se così fosse la squadra bianconera prenderà Guardiola.

Si devono però valutare delle alternative e i bianconeri hanno riflettuto a lungo su quale potesse essere il profilo giusto per vincere in Europa. Le idee Simone Inzaghi e Sinisa Mihajlovic sono serie e sono state valutate, ma entrambi sono stati “scartati” per la poca esperienza europea. Proprio per questo è stato contattato e messo in pre allarme Josè Mourinho che non è gradito alla piazza, ma che è un vincente e conosce bene il calcio italiano.

