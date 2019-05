Leonardo Spinazzola al Bologna? Il terzino è molto ricercato sul calciomercato, ma la Juventus al momento lo blocca.

Secondo quando riportato dal Corriere dello sport pare che il calciatore sia stato cercato dai felsinei. Un affare che sembra però difficile da portare a segno. Nonostante i problemi fisici l’ex Atalanta ha dimostrato di poterci stare in bianconero e inoltre è un calciatore prodotto dal vivaio e utile per questo anche in Champions League.

Spinazzola al Bologna? Calciomercato: il terzino bloccato dalla dirigenza

Il calciatore dovrebbe rimanere per fare il vice di Alex Sandro sulla corsia mancina. Staremo a vedere se avrà la possibilità di giocare un po’ più della scorsa stagione.

Leonardo inoltre sogna da sempre di diventare un punto fermo della squadra bianconera. Ricorda Zambrotta e ha il passo del grande campione. Sarà importante vedere la sua maturazione.

