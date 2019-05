Mauro Icardi, attaccante dell’Inter, potrebbe lasciare Milano al termine di questa stagione, su di lui ci sarebbe l’interesse della Juventus.

Qualche tempo fa uno scambio tra la Juventus e l’Inter non andava nemmeno pensato, ora la rivalità si è leggermente attenuata e si può assistere a delle trattative. In estate, infatti, come riporta Sky Sport potremmo trovare al tavolo i due club per uno scambio tra Mauro Icardi e Paulo Dybala. A oggi, però, solamente i nerazzurri vorrebbero farlo e Beppe Marotta ha il compito, arduo, di convincere Fabio Paratici a sedersi al tavolo.

Inter, i nerazzurri vogliono Dybala per Icardi

Mauro Icardi, attaccante dell’Inter, potrebbe presto lasciare la maglia nerazzurra, per iniziare una nuova avventura nella prossima stagione. La società nerazzurra, d’accordo con Antonio Conte, vorrebbe mandare via l’attaccante dopo i tanti problemi in questa stagione, ci sarà da convincere però il calciatore che vorrebbe restare in nerazzurro. Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, avrebbe in testa lo scambio con la Juventus, per portare a Milano il suo pupillo Paulo Dybala. – Come riporta Sky Sport – La Juventus, invece, prima di pensare al calciomercato deve chiudere il nuovo allenatore, di conseguenza non ha iniziato nessuna trattativa con i nerazzurri.

