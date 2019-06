Guardiola alla Juventus non è più una suggestione di mercato, infatti, secondo alcune indiscrezioni che arrivano direttamente dalla Spagna, l’attuale allenatore del Manchester City è pronto a lasciare l’Inghilterra per trasferirsi a Torino.

Guardiola alla Juventus, ecco l’ennesima conferma

L’ideatore del famoso Tiki Taka è sempre più vicino alla Juventus. Le indiscrezioni arrivano dalla Spagna, ma anche dal giornalista Momblano che è tornato a parlare a Top Calcio rilasciando dichiarazioni importanti sul futuro del Manchester City e indirettamente di Pep e Juventus.

Luca Momblano è sicuramente uno dei giornalisti più seguiti in questo periodo, cosi come lo era stato lo scorso anno con la vicenda Cristiano Ronaldo, e ancora una volta ha rilanciato sulla possibiltà che Guardiola arrivi alla Juventus dichiarando: “Da quello che so il Manchester City verrà escluso dalle competizioni europee per due anni, con il secondo ancora in sospeso. Ma questo significa che i citizens sicuramente non faranno Champions League il prossimo anno e questo può mandare l’ex tecnico del Barcellona alla Juventus. La firma può arrivare in qualsiasi momento e non ci sarà bisogno che il tecnico si trovi a Torino.”

