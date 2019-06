Chiesa alla Juventus sarà uno degli argomenti più discussi del prossimo calciomercato dei bianconeri. Agnelli e Paratici credono che Federico Chiesa possa essere il giocatore giusto per poter ringiovanire la rosa e guardare al futuro.

Chiesa alla Juventus, arriva l’ok di Agnelli

Fabio Paratici ha avuto l’ok da parte di Andrea Agnelli per portare a Torino l’attaccante della Fiorentina, Federico Chiesa. Lo stesso bomber viola avrebbe dato l’ok per iniziare una trattativa con i bianconeri. La società toscana, dal canto suo, ha fatto capire che l’attaccante ha un valore di circa 60 milioni di euro, ma questo non spaventa la Juventus, soprattutto dopo l’affare Cristiano Ronaldo.

I bianconeri stanno lavorando anche sulle uscite, infatti, i soldi per Chiesa potrebbero arrivere da alcune cessioni. Douglas Costa sarebbe uno di quelli che potrebbe lasciare Torino a fine stagione, sul brasiliano c’è l’interesse del City che potrebbe sborsare circa 50 milioni di euro, inoltre partirà anche Sami Khedira che potrebbe tornare allo Stoccarda. La società bianconera sembra convinta di voler portare a Torino il forte attaccante della Fiorentina e della Nazionale Italiana. Adesso bisogna solo aspettare la fine della stagione in corso per dar via ufficialmente alla trattativa.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK