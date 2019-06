Pogba alla Juventus. Potrebbe essere uno degli argomenti di mercato più entusiasmanti della prossima estate. La Juventus, infatti, sogna di riportare Paul Pogba a Torino.



Pogba alla Juventus, Sky conferma trattativa

La Juventus è da sempre, negli ultimi anni,molto attiva sul calciomercato. Dopo Cristiano Ronaldo, il grande colpo di Andrea Agnelli potrebbe essere quello del francese Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United, è pronto a lasciare a giugno la Premier League per tornare a giocare in serie A e potrebbe farlo con la maglia della “sua” Juventus.

La Juventus è alla ricerca di un nuovo top-player, a centrocampo, per poter alzare ancora ulteriormente l’asticella che con l’arrivo di Cristiano Ronaldo si era impennata. Il sogno si chiama Paul Pogba. Il giocatore del Manchester United, infatti, sarebbe molto felice di tornare nella squadra che lo ha lanciato nel grande calcio. Fabio Paratici, direttore sportivo bianconero, potrebbe fare tentativi importanti per riportarlo a casa.

Paul Pogba potrebbe tornare a vestire la maglia della Juventus, squadra che lo ha lanciato nel grande calcio. A volere fortemente il francese è il Presidente della Juventus Andrea Agnelli. Quest’ultimo ha già in estate parlato con Mino Raiola per intavolare una trattativa. Nella corsa al campione del mondo c’è stato anche il Barcellona. C’è un amore speciale con il Presidente Andrea Agnelli che farebbe carte false per riaverlo con se. Altra carta vincente è sicuramente la presenza di Cristiano Ronaldo con la casacca della “sua” Juventus. Per pensare all’arrivo di Pogba bisogna anche pensare ad una clamorosa cessione, probabilmente una contropartita tecnica: Douglas Costa o Dybala.

