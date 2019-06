Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, è a un passo dal lasciare la Premier League per tornare in Italia, sulla panchina della Juventus.

Manca qualche giorno all’annuncio ufficiale del nuovo allenatore della Juventus, da parte della dirigenza, ma prende sempre più piede l’idea Maurizio Sarri. Il tecnico del Chelsea, infatti, è pronto a lasciare la Premier League un anno dopo il suo arrivo, per iniziare una nuova avventura in Italia sulla panchina della Juventus. Il toscano, ex Napoli, starebbe cercando di convincere i blues a lasciarlo libero, dato che ha già trovato l’accordo con la Juventus per il trasferimento. Probabilmente, quindi, niente Pep Guardiola per i tifosi bianconeri che hanno sognato in grande.

Juventus, Sarri verso Torino

Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, potrebbe essere il nuovo allenatore della Juventus, a partire dalle prossime ore. Tutti, compresi i tifosi, stanno attendendo l’annuncio ufficiale della società bianconera, per capire quale sarà il progetto dalla prossima stagione. Nelle ultime le quotazioni di Pep Guardiola, come nuovo allenatore, sono scese mentre l’ex Napoli ha preso quota, superando lo spagnolo. Il nodo da sciogliere, ora, è l’uscita dai blues, con i dirigenti degli inglesi che vorrebbero una buonuscita 8 milioni di euro. Il toscano, invece, ha già trovato un accordo totale con il club bianconero. Come riporta Fox Sports, anche, Cristiano Ronaldo ha avallato la scelta della dirigenza.

