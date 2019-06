Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, con un’intervista rilasciata a VanityFair, ha voluto parlare del suo possibile futuro in Italia, alla Juventus.

Prende piede la possibilità di vedere Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, sulla panchina della Juventus, a partire dalla prossima stagione. Il tecnico, in un’intervista, ha voluto lanciare qualche segnale importante, facendo capire che la possibilità di andare in bianconero è reale. Le parole del toscano fanno il paio con quelle di Pep Guardiola, di ieri, che ha dichiarato che ripartirà da zero con il Manchester City.

Juventus, le parole di Sarri

La redazione di TuttoJuve ha anticipato le parole sul suo futuro di Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, che usciranno nella giornata di domani su VanityFair: “Io nella scorsa stagione ho scelto l’estero per non andare in un’altra italiana, il popolo napoletano sa l’amore che provo per loro e per la professione. Certamente non cambierà il rapporto con loro, anche se la professione mi porterà in altri lidi. La vera fedeltà è dare il 100% nel momento in cui sei in una squadra, fare il bene durante il tuo lavoro non dopo. – Sulla tuta dice – Accetterei di cambiare il mio vestiario se la società dovesse impormelo, sarei obbligato. Nei campionati di provincia, o anche solo nel Primavera, ci sono allenatori che vanno in giacca e cravatta su campi che non si possono vedere, mi fanno molta tristezza”.

