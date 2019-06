Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juventus, dovrebbe restare ancora in bianconero, Fabio Paratici gli farà firmare il rinnovo fino al 2024.

La Juventus si sta muovendo sul calciomercato, nonostante non sia ancora stato annunciato l’arrivo del nuovo allenatore. La dirigenza sta valutando sia le entrate che le uscite, per non farsi trovare impreparata nelle prossime settimane. Uno dei giocatori che dovrebbe restare a Torino è il centrocampista Rodrigo Bentancur, l’ex Boca Juniors è uno dei gioielli bianconeri. Il classe 1997 firmerà un rinnovo contrattuale con la vecchia signora, fino al 2024. Il Barcellona era sulle sue tracce ma difficilmente lascerà la Juventus, almeno per qualche stagione dovrebbe restare in bianconero.

Juventus, il rinnovo di Bentancur

Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juventus, in questa stagione è stato una delle rivelazioni in casa bianconera, nelle volte che è stato chiamato in causa. L’uruguaiano, infatti, era la prima scelta di Massimiliano Allegri quando si è trovato in difficoltà, con qualche titolare indisponibile. Qualche tempo fa era uscita la voce dell’interessamento del Barcellona per il sudamericano, con i bianconeri che avevano deciso di non cederlo. – Come riporta Sky Sport – Fabio Paratici, direttore sportivo della vecchia signora, per evitare sorprese gli ha proposto un rinnovo, che il classe ’97 firmerà nelle prossime ore, fino al 2024.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK